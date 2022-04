Yacht russo New Vogue sequestrato a Imperia: vale oltre 3 milioni di euro

Il Motor yacht New Vogue, un panfilo di quasi 30 metri (da oltre 3,3 milioni di euro) è stato sequestrato a Imperia, perché riconducibile a soggetti russi. È stato l'ufficio delle dogane di Imperia e la capitaneria di porto a congelare l'imbarcazione ieri sera, dopo che il sequestro è stato disposto dalla procura dopo una indagine di polizia giudiziaria che ha preso avvio all'inizio di marzo, quando i funzionari Adm e della capitaneria di porto hanno inizialmente effettuato un sopralluogo presso gli spazi doganali del porto di Imperia e successivamente disposto un'attività di sorveglianza discreta volta ad accertare che la nave New Vogue non lasciasse l'ormeggio. Ai fini dell'indagine sono state inoltre acquisite informazioni dalla Dogana di un paese terzo, per il tramite dell'Unità Temporanea di Crisi Russo/Ucraina (Utcru) istituita presso gli Uffici centrali di Adm.

Lo yacht New Vogue

Sul sito superyachttimes, si leggono alcune caratteristiche oltre che il prezzo per la vendita. Lo yacht a motore con una lunghezza di 32,97 metri, è stato costruito in Turchia ed è in mare dal 2007. Ha una larghezza di 8,06 metri e può ospitare fino a 9 ospiti oltre che fino a 5 membri dell'equipaggio.

Nella classifica degli yacht più grandi del mondo, il superyacht New Vogue è al numero 4105. Ed è il quinto yacht più grande costruito dal cantiere Peri. New Vogue - si legge - è attualmente in vendita a un prezzo richiesto di € 3.300.000.