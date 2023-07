Incidente a Wimbledon, morta una bambina di 9 anni «nell'ora del tè»: un'auto si è schiantata nella scuola e l'ha travolta. Arrestata la conducente

Tragedia a Wimbledon, quartiere di Londra famoso per essere uno dei templi del tennis. Una bambina di nove anni è morta e altre otto persone sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata contro una scuola elementare londinese, nel sud-ovest di Londra. Numerose ambulanze sono intervenute per soccorrere le persone nell'istituto frequentato da bambine fra i 4 e gli 11 anni. Secondo la Met Police si è trattato di un incidente ed è stato escluso l'atto terroristico: è stata arrestata l'automobilista 40enne.



Sul luogo sono accorse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia per gestire quella che è stata definita una «grave collisione».

Secondo quanto precisato dalla polizia metropolitana «è in corso un'indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto».

La scuola è frequentata da bambine tra i 4 e gli 11 anni e si trova a solo un miglio di distanza dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo di tennis. Le bambine stavano prendendo il tè quando è avvenuta la tragedia. La conducente del veicolo, una quarantenne, è finita in manette.

