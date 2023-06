Roma, tampona un'auto e finisce nel Circo Massimo: l'incredibile incidente

Ha tamponato un'Opel Corsa ferma al semaforo di via del Circo Massimo e poi, forse nel tentativo di sterzare, è finita nel bel mezzo dell'antico ippodromo romano, 'parcheggiatà all'ombra di un pino secolare. Tragedia sfiorata, poco fa, nel cuore di Roma dove una anziana al volante di una Smart ha prima tamponato un'utilitaria per poi virare al centro del Circo Massimo senza però colpire i tanti passanti e turisti presenti. «Non riusciamo ancora a capire come sia finita lì - racconta all'Adnkronos la donna a bordo dell'Opel Corsa colpita dalla city car - Ricordo solo che abbiamo sentito un gran botto da dietro e poi abbiamo visto la Smart virare verso il Circo Massimo. L'anziana che la guidava ha detto di aver provato a frenare senza però riuscirci». Impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia Locale. (Fotoservizio Chiara Pellegrini/Ag.Toiati)