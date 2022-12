Hawaii, erutta il Manua Loa, il vulcano attivo più grande del mondo: «La lava minaccia case e autostrade»

Il vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, continua la sua attività eruttiva. L'eruzione è iniziata nella tarda serata di domenica e i flussi di lava, che in questi giorni non hanno smesso di fuoriuscire, adesso potrebbero diventare una minaccia, anche se remota, per le zone abitate e le strade trafficate. Gli esperti erano in allerta da settimane per una possibile eruzione del vulcano.

Eruzione Mauna Loa: «La lava potrebbe raggiungere le strade»

La lava che scorre dal Mauna Loa, il più grande vulcano attivo al mondo, potrebbe raggiungere un'autostrada che collega i lati est e ovest dell'isola più grande delle Hawaii (sulla quale si trova il vulcano) in pochi giorni, secondo le autorità infatti: «C'è un'altissima probabilità che questo flusso di lava continua raggiungerà sicuramente la strada», ha detto a CBS News, Ken Hon, scienziato responsabile dell'Hawaiian Volcano Observatory.

Sebbene il flusso sia lento, le autorità dell'isola stanno accelerando la pianificazione per evacuare in anticipo l'autostrada "Daniel K. Inouye". Il Mauna Loa dopo aver eruttato l'ultima volta nel 1984, è "esploso" domenica scorsa e adesso i geologi affermano di aver rilevato un gran numero di tremori intorno al sito dell'eruzione, il che significa che la lava continuerà a scorrere. L'eruzione del Mauna Loa, per ora resta più un'attrazione che una minaccia vera e propria. L'Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii (EMA) ha affermato mercoledì pomeriggio che «non vi è ancora alcuna minaccia immediata per le aree popolate».

