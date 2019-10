Passeggero ubriaco vomita in testa a una donna sul volo per Baltimora: il video è virale

Un passeggero completamente ubriaco è stato scortato fuori dall’aereo (prima del decollo) dopo aver vomitato sulla testa di una donna, costringendo l’equipaggio di cabina a ripulirla nel lavandino. Non solo gli altri passeggeri sono stati fatti scendere in modo che il mezzo potesse essere ripulito a fondo prima della partenza da Chicago per Baltimora.

Una persona a bordo è riuscito a filmare le conseguenze del disgustoso incidente che ha lasciato i capelli della donna coperti dal vomito dell’uomo. Il passeggero che ha condiviso il video con ABC7 News ha detto che è stato «terribile». «Non si sapeva se ridere o piangere».

Il video mostra una hostess della Spirit Airlines che pulisce i capelli della donna con un fazzoletto di carta. Il copilota intanto fa un annuncio ai passeggeri, ironizzando sulla vicenda dice anche di essere sorpreso che questo non sia un volo per Las Vegas: «Questa roba succede solo sui miei voli a Las Vegas, non accade mai a Chicago». E ha poi aggiunto: «Se qualcun altro è ubriaco, per favore scenda dall’aereo ora».

Ma ancora un altro calvario ha contribuito a ritardare il volo che ha reso i passeggeri ancora più infastiditi. Altri due passeggeri sembravano essere ubriachi e si sono chiusi nel bagno dell’aeromobile. Alla fine il volo è stato in grado di decollare dopo che l’equipaggio di cabina è riuscito a far uscire i due passeggeri ubriachi.



