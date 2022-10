Vicini la minacciano di rimuovere le piante finte dal suo giardino: «Svalutano le nostre proprietà»

Una signora è stata minacciata dai vicini di rimuovere entro 2 giorni le piante finte perché potrebbero svalutare le loro proprietà. Il caso è stato raccontato su Reddit, dove l'utente ha riportato la lettera che si è trovata affissa sulla porta di casa. Un grande stupore, visto che non si aspettava di ricevere una richiesta del genere.

La lettera

"Cara, i residenti si sono accorti che le piante nei vasi sotto il suo porticato non sono vere. Questo può creare un danno alle altre case vicine che invece hanno delle piante vere. Circostanza che potrebbe poi portare a svalutare le proprietà qualora i titolari le volessero vendere. Con i potenziali acquirenti pronti a scappare nel momento in cui vedono queste piante così povere. Questa settimana, io e altre 14 vicini (insieme all'ufficiale dell'ambiente) ne abbiamo discusso per risolvere il problema. Le diamo quindi tempo 2 giorni per rimuoverle. Se non lo farà, passeremo alle vie ufficiali: come citarla in tribunale. Questa lettera è anonima per proteggerci".

Cosa farà?

La signora indica che aspetterà 1-2 giorni e poi aggiornerà gli altri utenti. È "scioccata" dal numero di risposte ricevute. E dopo aver letto molte di queste risposte, non è più preoccupata, e trova "l'intera faccenda divertente". Lei e il suo compagno installeranno presto una telecamera vicino al portico, nel caso in cui le piante vengano rimosse.

La preoccupazione

Dice di non aver fatto nulla di illegale, ma la lettera era comunque una minaccia che la preoccupava un po'. «Fortunatamente ho un buon rapporto con la maggior parte dei miei vicini e credo che la riunione dei "14 membri" fosse solo una bugia per spaventarmi, dato che non credo che il problema preoccupasse nessun altro».

I casi in Florida

A quanto pare non è un caso isolato. "Vivo in Florida - scrive un utente - e il mio vicino era in piedi nel mio giardino a curiosare e mi ha detto che avrebbe chiamato la polizia per "assicurarsi che stessi bene" visto che l'erba era lunga. Ho anche visto la polizia affacciarsi alle mie finestre, quindi credo che l'abbia chiamata davvero un'altra volta".