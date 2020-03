Vecchiaia addio, studio di un biologo italiano a Standford: cellule ringiovanite di anni con un cocktail di proteine

Se non è il mitico elisir di giovinezza, irraggiungibile pietra filosofale di tanti Dorian Gray di tutti i tempi, poco ci manca. Ma non è certo questione di vanità e di immagine, ma di scienza epigenetica e quindi di longetività del genere umano. Un gruppo di scienziati dell'università di Standford guidati dal biologo italiano Vittorio Sebastiano ha infatti raggiunto un traguardo impensabile: cellule umane anziane sono ringiovanite di anni grazie a un cocktail di proteine tipiche dello sviluppo embrionale. La tecnica, che apre nuovi scenari nella lotta alle malattie legate all'età, è pubblicata su Nature Communications .

Il professor Sebastiano - uno dei tanti nostri cervelli in fuga, laurea e dottorato a Pavia, 42 anni ,sposato, due figli piccoli, primo incarico al Max Planck Institute di Münster, in Germania- ha sviluppato e brevettato una tecnologia per la riprogrammazione epigenetica, in grado di riparare quei danni a livello di tessuti e organi causati dall’avanzare degli anni. Una tecnologia che apre nuove prospettive nella cura di tutte quelle malattie dovute alla vecchiaia. In sostanza si riprogrammano le cellule adulte (ad esempio quelle della pelle) per farle tornare "bambine" trasformandole in cellule staminali indotte e pluripotenti, capaci cioè di differenziarsi in diversi tipi di tessuti.

Per riportare indietro le lancette dell'orologio, le cellule vengono trattate per due settimane con un cocktail di proteine ringiovanenti, che solitamente vengono espresse durante lo sviluppo embrionale. Sulla base di questa esperienza, «ci siamo chiesti se fosse possibile portare indietro l'orologio dell'invecchiamento senza indurre la pluripotenza», spiega Sebastiano. «Ora abbiamo scoperto che controllando rigidamente la durata dell'esposizione alle proteine, possiamo indurre il ringiovanimento in molti tipi di cellule umane». Dopo quattro giorni di trattamento, le cellule sono geneticamente ringiovanite in media da 1,5 a 3,5 anni, con picchi di 3,5 anni per le cellule della pelle e addirittura 7,5 anni per le cellule che rivestono il lume dei vasi sanguigni. Anche il loro metabolismo è migliorato.

Forti di questo risultato, i ricercatori hanno provato a ringiovanire perfino le cellule staminali del muscolo, che col passare del tempo vedono calare la loro capacità rigenerativa. Le staminali, prelevate da topi anziani e trattate in provetta, una volta reimpiantate hanno donato agli animali lo stesso vigore dei topi più giovani. La tecnica è stata infine applicata a cellule umane prelevate dalla cartilagine danneggiata dall'osteoartite: il mix di proteine ringiovanenti ha permesso di ridurre la produzione di molecole infiammatorie migliorando la capacità delle cellule di dividersi e funzionare.

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA