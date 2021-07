Variante Delta, in Catalogna tornano le restrizioni: discoteche e locali chiusi nel weekend

Sabato 10 Luglio 2021, 10:46

Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid-19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta. Discoteche e altri locali notturni saranno chiusi nel fine settimana e sarà necessario esibire un certificato vaccinale per poter accedere a qualunque evento all'aperto che coinvolga più di 500 persone. «La pandemia non è finita e abbiamo ancora segmenti significativi della popolazione che non hanno ricevuto il vaccino», soprattutto fra i giovani, ha detto Patricia Plaja, portavoce del governo regionale catalano (Generalitat).