In Michigan il cyberbullismo diventa reato penale

In Michigan il cyberbullismo diventa un reato penale. Il governatore Rick Snyder ha firmato una legge secondo cui l'autore verrà incriminato se la vittima di atti di bullismo verrà danneggiata in seguito a messaggi pubblicati su social media o altri forum online.



IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento - che entra in vigore tra 90 giorni - definisce il cyberbullismo come la pubblicazione di un messaggio o una dichiarazione in un forum pubblico in rete con l'intento di danneggiare, intimidire o molestare una persona per causargli disagio emotivo o altri danni alla persona. L'autore può essere condannato fino a un anno di carcere (oltre a mille dollari di multa) se le sue azioni causano l'aggressione della vittima, mentre se si scopre che l'atto di cyberbullismo ha causato la morte della vittima, la pena può arrivare fino a 20 anni di carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA