Cina, uomo scopre di avere il ciclo dopo 20 anni: ma non se n'era mai reso conto

Un notizia poco abituale arriva dalla Cina. Un uomo operatosi per un disturbo al sistema urinario che lo infastidiva da tempo è rimasto scioccato quando dopo una visita di controllo, in cui gli era stato detto di avere un'appendicite. Il medico gli avrebbe comunicato di avere utero e ovaie. L'uomo avrebbe anche avuto le mestruazioni per circa 20 anni senza mai rendersene conto. Il paziente di 33 anni ha raccontato la sua storia usando lo pseudonimo Chen Li per, mantenere l'anonimato.

La diagnosi incredibile

Subito dopo l'operazione l'uomo aveva incominciato ad avvertire forti dolori addominali. Inizialmente gli era stata diagnosticata un'appendicite, con tracce di sangue nelle urine, secondo quanto riportato dal South China Morning Post. I sintomi di Chen sono iniziati subito dopo aver subito un intervento chirurgico correttivo per la sua difficoltà nell'urinare, problema manifestato per la prima volta durante la pubertà. Nonostante la rimozione dell'appendice, i sintomi di Chen persistevano. Fino al momento in cui i medici hanno finalmente trovato la causa dei suoi sintomi: Chen aveva cromosomi sessuali femminili.

Chinese man, 33, who went to doctors with urinary problem is shocked to learn he was born with ovaries and a uterus - and has been menstruating for 20 years

Dopo aver viaggiato per circa 1500 chilometri, dalla provincia di Sichuan a Guangzhou, per essere operato in un ospedale specializzato in malattie del sistema urinario, Chen ha scoperto attraverso una visita medica di avere anche organi riproduttivi femminili, come l'utero e le ovaie. Ulteriori esami medici hanno anche rivelato che il suo ormone maschile androgeno aveva livelli inferiori alla media.

I medici l'hanno definito "intersessuale"

La scoperta più incredibile è che gli ormoni e le ovaie femminili di Chen erano attivi e, secondo quanto riferito, paragonabili a quelli di una donna adulta sana. Dopo la rivelazione, l'uomo è stato identificato come intersessuale, ovvero dotato sia di organi riproduttivi maschili che femminili. Chen è stato operato il 6 giugno scorso a Guangzhou, dove gli è stato asportato l'apparato riproduttivo femminile. È stato dimesso dopo 10 giorni dopo. Luo Xiping, il chirurgo che ha eseguito la procedura, ha dichiarato ai media cinesi: «Il paziente sta bene, da questo momento in poi, può vivere la sua vita da uomo, ma non potrà avere figli poiché il suo apparato genitale non produce sperma».

