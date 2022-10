Ucraina, varata in Turchia per la flotta di Kiev la prima corvetta antisommergibili adatta alla guerra elettronica

Varata in Turchia la prima corvetta antisommergibile ucraina di classe Ada "Hetman Ivan Mazepa": è lunga quasi cento metri e stazza 2.400 tonnellate. La velocità massima è di 35 nodi e l'autonomia di crociera è di 6.500 chilometri. Equipaggio conta su 106 persone.

Queste corvette sono equipaggiate con otto missili antinave Harpoon, tubi lanciasiluri Mk.32 o Mk.46.

Per difendersi possono essere sfruttati un un sistema antisiluro, cannoncini Oto Melara Super Rapid da 76 mm e una dotazione antimissili e antiaerea Rim 116 Pu Mk 49 Ram.

Per l'Ucraina queste corvette vengono allestite tenendo conto della possibilità di riequipaggiarsi con nuovi tipi di armi e con la possibilità di utilizzare armi di vari produttori.

Le navi, equipaggiate anche per la guerra elettronica, hanno anche un hangar per un elicottero o per un drone ed è prevista un'area coperta per la partenza e l'atterraggio degli aeromobili.