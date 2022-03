La Russia mette l'Italia tra i «Paesi ostili»: che significa e cosa rischiamo

L'Italia è stata inserita nella lista dei «Paesi ostili» annunciati dalla Russia. Continua la guerra delle sanzioni tra l'Occidente e il Cremlino, che - assicura il premier italiano Mario Draghi - «non rischia di sfociare in uno scontro armato». Almeno per il momento. Putin reagisce agli attacchi all'economia russa, con un decreto nel quale viene fornito un lungo elenco di Stati che comprende, oltre a tutti i Paesi europei, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera e l'Ucraina. Di contro, l'Ue ha reagito preparando un nuovo pacchetto di sanzioni, che sarà emesso già nelle prossime ore.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto KIEV Ucraina, morto il sindaco di Gostomel STORIE DAL FRONTE Il bambino di 11 anni in viaggio da solo IL CASO «Papa Francesco agisce con prudenza per non urtare il...

Ucraina diretta, Mosca dichiara la tregua. Ucraina: no a corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia, la Cina media. Mosca: tra i Paesi ostili c'è anche l'Italia

Cosa significa?

Secondo quanto affermato dal decreto, la Russia, le imprese e i cittadini che abbiano debiti nei confronti di creditori stranieri appartenenti a questa lista potranno pagarli in rubli. Una mossa per reagire alla svalutazione della moneta russa, che rischia di tagliare le gambe all'economia. La Banca centrale russa ha aggiunto che i creditori in Paesi che non hanno imposto sanzioni possono essere in grado di ricevere il pagamento in valuta estera con un permesso speciale. Secondo gli analisti, la Russia rischia di diventare inadempiente nel pagamento del debito pubblico. Da monitorare la data del 16 marzo, quando si potrà avere una prima risposta chiara sulla questione.