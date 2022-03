SOS dalla presidente del WTO, devastanti effetti a catena sui paesi poveri dalla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina che porterà una crescita dei prezzi alimentari in tutto il mondo e questo farà aumentare a dismisura il rischio di rivolte nei paesi poveri da parte di chi soffre la fame. E' uno scenario cupo quello che delinea la presidente del WTO, l'organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala. Un vero e proprio allarme lanciato attraverso il Guardian per mettere in guardia i paesi produttori di cibo contro il rischio dell'accaparramento delle forniture evitando che possa ripetersi quello che è accaduto durante il Covid, quando solo i paesi ricchi erano in grado di assicurarsi la maggior parte dei vaccini. La preoccupazione nasce dal fatto che molti paesi africani dipendono strettamente dalle forniture alimentari dalla regione del Mar Nero.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO La prossima "guerra" sarà alimentare? Da Russia... IL CASO I russi distruggono le macchine agricole e in Ucraina torna la...

«Penso che dovremmo essere molto preoccupati. L'impatto sui prezzi del cibo e sulla fame quest'anno e il prossimo potrebbe essere sostanziale. Il cibo e l'energia sono le due voci principali nei panieri di consumo dei poveri di tutto il mondo. Sono i paesi poveri e le persone povere all'interno dei paesi poveri che soffriranno di più» ha spiegato Okonjo-Iweala, già ex ministro delle finanze nigeriano. Ben 35 paesi africani dipendono dal cibo importato dalla regione del Mar Nero, e Russia e Ucraina sono responsabili del 24% delle forniture globali di grano.