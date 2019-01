Uccide genitori e fratello dopo averli derubati di 200.000 dollari: li inviava a una ragazza bulgara

Un'infermiere della Florida è accusato di aver ucciso i suoi genitori e il fratello dopo avergli sottratto 200.000 dollari per poi inviarli in gran parte a una ragazza conosciuta su una chat online per adulti. Grant Amato, 29 anni, è accusato di triplice omicidio: ha sparato a Chad Amato, 59 anni, Margaret Amato, 61 e Cody Amato di 31. Nei tre mesi precedenti alla tragedia, aveva costantemente rubato soldi alle vittime per finanziare la relazione online, che andava avanti da mesi, con una donna in Bulgaria, di cui si era follemente innamorato. Il fratello scampato alla mattanza ha raccontato agli investigatori che Grant aveva inviato alla giovane ingenti somme di denaro e che aveva completamente perso la testa per lei.

I genitori nei giorni scorsi dopo aver scoperto il furto, gli avevano dato un ultimatum: "O smetti questa storia o esci da questa casa". Le tre vittime sono state scoperte nella loro casa a Chuluota dopo che un collega di Cody, ne aveva denunciato la scomparsa. "Sono giorni che non si presenta a lavoro, senza nemmeno una telefonata. Non è mai accaduto prima". E così venerdì mattina la polizia ha fatto irruzione nella loro villa e scoperto i corpi in garage, in cucina e in un ufficio della casa. Era stati tutti crivellati da proiettili. Durante il sopralluogo sono state trovate diverse armi nella proprietà, ma gli agenti sostengono che alcune sono scomparse. Grant è stato arrestato senza incidenti lunedì notte. Le autorità ritengono che i membri della famiglia siano stati uccisi tra le 22 di giovedì e le 7 di venerdì. Una storia che ha sconvolto l'intera comunità dove la famiglia viveva ed era ben voluta. Il 29enne a giugno era già stato denunciato dai colleghi per aver rubato potenti sedativi. Ma lui si era giustificato dicendo: "Li ho presi per darli ai pazienti che sono agitati". La cosa si era fermata lì. "Ma nessuno poteva immaginare una cosa simile", racconta chi lo conosce. "Ultimamente era un po' depresso, ma da qui a sterminare la famiglia...". Gli investigatori ora stanno cercando di rintracciare la ragazza che parlava ogni giorno nella chat pornografica con Grant per capire il suo ruolo in tutta questa vicenda.

