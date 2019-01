Cacciatore spara al figlio scambiandolo per un cervo e lo uccide: il dramma in Russia

Non un colpo partito accidentalmente, ma un errore tragico di valutazione. Il proiettile che ha ucciso un ragazzo di 18 anni di Chantia-Mansia, un circondario autonomo della Russia, era indirizzato a un cervo nelle intenzioni del papà, che ha premuto il grilletto. E che si trova ora a piangere il figlio e a doversi difendere da un’accusa di omicidio colposo.LEGGI ANCHEL'uomo ha aperto il fuoco su un oggetto in movimento in condizioni visive limitate, credendo di trovarsi davanti a un cervo. Ma in realtà ha colpito suo figlio, che è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.