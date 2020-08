Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: «Freddati da un commando a colpi di pistola»

Sei turisti francesi sono stati uccisi in Niger da un commando di uomini armati in moto. Lo riportano i siti francesi tra cui Le Parisien. È successo nella zona di Kouré: le vittime sarebbero otto in tutto, i sei turisti, la loro guida nigeriana e il conducente. Le autorità sono al lavoro, ha spiegato il governatore di Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, che però non ha dato ulteriori dettagli.

L'attacco sarebbe avvenuto alle 11:30 ora locale: «Le vittime sono state abbattute a colpi di pistola, una donna che era riuscita a scappare è stata inseguita e sgozzata», ha rivelato una fonte a Le Parisien. La maggior parte del Niger si trova tra le destinazioni sconsigliate dal ministero degli Affari esteri francesi: la zona di Kouré, teatro del dramma, è sconsigliata ai viaggiatori salvo ragioni di necessità.



Huit personnes dont six Français et deux Nigériens ont été tuées dimanche par des hommes armés venus à motos dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest, a-t-on appris de source officielle #AFP 1/5 pic.twitter.com/J2CRfnqsHG — Agence France-Presse (@afpfr) August 9, 2020

