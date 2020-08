Beirut, tutte le ipotesi sull'esplosione. E spunta il video di una "bomba"

Si cerca ancora la verità sulla drammatica esplosione che martedì ha devastato il porto di Beirut e le zone circostanti causando oltre 150 morti e 5000 feriti. Le autorità libanesi hanno istituito una commissione di inchiesta con l'obiettivo di individuare i responsabili entro quattro giorni. Il neo ministro degli esteri libanese, Charbel Wehbé, ha ripetuto che si è trattato di un incidente causato da una "cattiva gestione di prodotti estremamente esplosivi". Ieri la Cnn ha rivelato che nel porto della Città dei Cedri era ferma dal 2013 una nave russa contenente oltre duemila tonnellate di nitrato di ammonio, materiale utilizzato come fertilizzante, altamente infiammabile. Ma nella ricostruzione manca ancora un elemento: cosa ha dato fuoco a quell'incredibile quantità di esplosivo?

Sul web si rincorrono le ipotesi e sorgono anche, come spesso accade in questi casi, diverse teorie del complotto.

Una bomba sganciata da Israele per colpire Hezbollah? Colpa di alcuni saldatori sbadati? Oppure il fuoco è divampato da una fabbrica di fuochi d'artificio? Vediamo insieme le varie ipotesi.

Spunta un video: «È una bomba»

Il principale sostenitore dell'attacco terroristico è stato fin dal principio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito l'esplosione "un terribile attacco". Il presidente era poi stato corretto, tra gli altri, dal segretario alla Difesa, Mike Esper, che ha detto di ritenere che si sia trattato di un incidente. Ma sui social fioccano i video che affermano di vedere chiaramente un oggetto non identificato, scagliarsi verso i giganteschi silos del porto di Beirut poco prima della deflagrazione.

Trump suggested that a bomb attack was behind the catastrophic explosion that rocked Beirut earlier today, seemingly contradicting Lebanese officials’ explanations that it was caused by confiscated explosives https://t.co/xvlG9yGAfD pic.twitter.com/zrha0cyFxW — POLITICO (@politico) August 5, 2020

"Without providing any specifics, Trump says the incident in Lebanon was an attack. He said that's what he is hearing from senior US military officials." #Beirut, Lebanese * Israel? pic.twitter.com/v9KpobNpgz — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) August 5, 2020

«È un attacco di Israele, no è stata Hezbollah»

Un altro video mostra un uomo che mentre cammina per le strate della città libanese punta il dito verso il cielo come a indicare lo sgancio di una bomba. Ma nel primo video, quello che viene indicato come un ordigno esplosivo, sembra essere chiaramente un uccello in volo. Oltretutto l'esplosione avviene alle spalle dei silos di cemento: dal lato opposto rispetto a quello dove è stata avvistata la presunta bomba.Alcune fonti dei servizi di sicurezza occidentali sostengono che l'esplosione sia stata un'attacco di Israele per colpire un deposito di armi di Hezbollah, l'organizzazione paramilitare libanese che in seguito è diventata il maggior partito politico sciita del paese. Secondo i sostenitori di questa ipotesi Israele voleva colpire l'organizzazione accusata di sostenere militarmente l'Iran e la Siria e non era a conoscenza del fatto che in quel luogo ci fosse il nitrato di ammonio che poi ha causato l'esplosione.

È opera di Hezbolla? Secondo alcuni, sì. Ma non c'è alcuna prova al momento. Nel giorno dell'esplosione era atteso, infatti una importante sentenza per quattro membri dell'organizzazione sciita libanese, accusati di aver commesso l'omicidio dell'ex premier libanese Rafiq Hariri nel 2005. Alcune voci sostengono che l'esplosione sia legata al processo.

Beirut, Macron sul luogo del disastro incontra una squadra di soccorritori

La pista del deposito di fuochi d'artificio

Una saldatura finita male

La notizia è stata riportata per prima dai media legati a Hezbollah. Le istituzioni libanesi hanno subito smentito la notizia definendola "un'ipotesi ridicola". La pista del deposito di fuochi d'artificio sembrava essere la più accreditata nei primi, concitati, momenti dell'esplosione anche perché prima del gigantesco boato, dalla nube di fumo nero che saliva tra i tetti di Beirut sembravano avvenire diverse micro-esplosioni. Questa strada è stata definitivamente accantonata dalle autorità libanesi.Le indagini preliminari della sicurezza hanno rivelato che a innescare l'esplosione potrebbe essere stata un'operazione di saldatura finita male. Secondo quanto riferito da Lbcj - canale di notizie laico libanese, nei pressi del deposito dove era contenuto il nitrato di ammonio scaricato dalla nave russa tempo fa, era in corso un lavoro di saldatura: gli operai dovevano saldare un piccolo foro per evitare i furti in quell'area. Le fiamme si sarebbero poi propagate all'interno determinando lo scoppio.