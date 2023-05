Spari contro camper di turisti italiani: ferita una donna in Corsica. Sarebbero dovuti tornare a casa oggi

Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile che l'ha colpita ieri sera mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte. Il veicolo, nel quale si trovava con il marito - che non è stato ferito -, è stato raggiunto da diversi colpi, secondo quanto si apprende dalla procura locale. La donna si trova in ospedale per una grave ferita all'addome ma non è in pericolo di vita.

Turista italiana ferita in Corsica

La turista si trovava in Corsica con la famiglia e la sparatoria contro il camper sul quale viaggiava - e che si trovava in un'area di parcheggio lungo la strada RT 20 - è avvenuta attorno alle 22 di ieri sera.

La donna è stata operata in nottata all'addome dai medici dell'ospedale di Bastia, dove era stata trasportata e - sempre secondo lo stesso quotidiano nella versione on line - non è in pericolo di vita. La procura di Bastia ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio.