Martedì 16 Maggio 2023, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 23:21

Una storia che ha dell’incredibile. Protagonisti Licia Pietroluongo e suo marito Gaetano Rossi, novelli sposi. Licia, dirigente scolastico dello storico liceo classico ‘Giosué Carducci’ di Cassino, si è unita in matrimonio con Gaetano lo scorso 24 aprile nella chiesa di San Giovanni. Dopo la cerimonia, la coppia ha raggiunto il Messico, prima meta del viaggio di nozze. È qui che accade la storia che sta spopolando sui media canadesi. A raccontarla è stato The Toronto Star, il quotidiano più diffuso in Canada. Nel corso di un’escursione in una baia di tartarughe marine in Messico, lo sposo, Gaetano, ha perso l’anello nunziale. Lo stesso anello è stato ritrovato, a distanza di qualche giorno, nei fondali della baia da un canadese che, insieme alla moglie, aveva raggiunto lo stesso luogo in Messico per festeggiare il 30esimo anniversario di matrimonio. Una volta recuperata la fede, al cui interno sono incisi il nome della sposa e la data del matrimonio, l’uomo si è affidaro alla potenza dei social per rintracciare il legittimo proprietario.

Il post, condiviso da 200 mila followers, è stato rilanciato, a sua volta, sulla pagina Facebook della cantante lirica che ha animato la cerimonia nunziale. E’ stata lei a comunicare agli sposi la notizia del ritrovamento della fede.