Siria, la Turchia dà l'ok all'offensiva: ​11 morti. Via libera alle truppe. Ue e Berlino: Erdogan si fermi

L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando a fonti curde si contano già due civili uccisi e altri due rimasti feriti nei raid aerei. Le vittime sono cadute nelle località frontaliere di Mishrife e Ras al Ayn, dove sono in corso i bombardamenti turchi. È impossibile verificare in maniera indipendente e sul terreno le affermazioni delle autorità militari coinvolte nel conflitto. L'artiglieria turca ha iniziato a colpire obiettivi delle forze curde dell'Ypg anche a Tal Abyad.

L'offensiva turca in Siria del nord ha provocato finora almeno 11 morti, di cui otto civili, secondo fonti locali. Le truppe della Turchia hanno oltrepassato il confine e sono penetrate nel nord della Siria, dando il via all'offensiva di terra. Lo annuncia il ministero della Difesa turco citato dall'agenzia Anadolu.

Ankara però tira dritto e si prepara all'ingresso delle forze di terra. Al confine sono ammassati con decine di blindati almeno 5 mila soldati delle forze speciali d'assalto, cui si affiancheranno 18 mila combattenti arabi e turcomanni dell'Esercito siriano libero cooptati da Ankara. Il loro intervento, spiegano fonti militari, avverrà appena saranno eliminati i «rischi» tuttora presenti, come dimostrato dai colpi di mortaio sparati stasera verso le località frontaliere turche di Ceylanpinar e Nusaybin.

«Caccia turchi hanno lanciato raid su aree civili. C'è grande panico fra la popolazione nella regione», ha twittato un portavoce dei combattenti curdi nel nord della Siria. Le autorità curdo-siriane hanno annunciato una «mobilitazione e allerta generali in tutto il nord-est siriano per difendersi». «Tutte le componenti del nostro popolo» sono invitate «a dirigersi verso la zona frontiera con la Turchia per compiere il loro dovere morale di resistenza in questo momento storico e delicato», recita un comunicato.



Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019