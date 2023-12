Vittoria per Trump, Corte Suprema respinge l'iter rapido per l'immunità presidenziale: cosa può succedere ora

La Corte Suprema americana respinge la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di esaminare in tempi stretti il nodo dell'immunità presidenziale rivendicata da Donald Trump nel procedimento per l'assalto al Congresso. Smith aveva chiesto ai saggi di valutare con l'urgenza l'immunità aggirando il normale processo nelle corti di appello. Una richiesta di esame accelerato respinta dalla Corte Suprema senza alcuna spiegazione. La bocciatura rischia di far slittare l'inizio dei processi a carico di Trump.

La decisione della Corte Suprema di non esaminare in via rapida il nodo dell'immunità di Trump rappresenta una vittoria per l'ex presidente, che aveva chiesto ai saggi di non accelerare l'esame.