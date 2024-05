Giovedì 16 Maggio 2024, 19:22

La Cina ha segretamente costruito quella che potrebbe essere la prima portaerei per droni al mondo, la notizia arriva da Business Insider che avrebbe in mano un rapporto. Secondo quanto riferisce un analista, «il rapporto indicava le dimensioni della nave per indovinare la sua missione principale. Avere una portaerei per droni consentirebbe alla Cina di utilizzare diversi tipi per attaccare». La notizia è anche su Naval News: «La marina cinese ha segretamente costruito quella che potrebbe essere la prima nave porta droni al mondo, una nave tozza che assomiglia a una mini-portaerei».

Putin da Xi Jinping: intesa per una maggior cooperazione strategica

Le immagini satellitari

Immagini satellitari datate 6 maggio, insieme al contributo di J. Michael Dahm, un ricercatore senior residente per gli studi aerospaziali e cinesi presso il Mitchell Institute, non lasciano dubbi: «Siamo fiduciosi che questa nave sia la prima porta droni ad ala fissa al mondo», ha detto Dahm. Altri esperti, tuttavia, si tengono cauti, solo il tempo potrà rivelarne lo scopo. Il rapporto cita la lunghezza del ponte di volo della nave: è circa un terzo della lunghezza e metà della larghezza di una portaerei della Marina cinese o americana. È anche lunga circa la metà delle navi d'assalto anfibie cinesi che lanciano elicotteri con equipaggio, suggerendo che il ponte di volo della nuova nave è progettato per un minor numero di elicotteri o aerei più piccoli come i droni. I ponti di volo delle navi da guerra sono stati basi per droni come l'elicottero americano MQ-8B Fire Scout e il leggero drone Scan Eagle. Ma ciò che appare nuovo è che l’intera funzione della nave cinese potrebbe essere quella di lanciare e far atterrare droni, anche se il suo scopo sarà confermato solo da future osservazioni dei suoi test e delle sue operazioni, riporta Business Insider. Il rapporto stima pure che il ponte di volo sia abbastanza largo da consentire ad aerei o droni con un’apertura alare di circa 65 piedi, come gli equivalenti cinesi del drone Reaper, di operare dallo stesso. Citando immagini satellitari, il rapporto afferma anche che il ponte di volo sembra essere "molto" basso, suggerendo che non ci sia un hangar sottostante per il deposito e la manutenzione degli aerei, come quelli delle navi d'assalto e delle portaerei. Come si è visto, la nave sembra essere molto meno lunga di una fregata cinese.

***BREAKING***#China has built the world’s first dedicated drone carrier. It’s about the size of escort carriers of World War Two. #OSINThttps://t.co/nmUpdqO3YX — H I Sutton (@CovertShores) May 15, 2024

La «nave madre»

Alessio Patalano, professore di guerra e strategia nell’Asia orientale presso il Dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra, ha confermato la valutazione. Ha detto a BI che la superficie piatta e il ponte compatto della piattaforma, insieme allo scafo, a quanto si dice, simile a un catamarano, suggeriscono che sarà utilizzata per i droni; gli Stati Uniti hanno anche sperimentato il lancio di droni da traghetti in stile catamarano, ma il ponte di volo della nave è molto più piccolo. Patalano ritiene che sarebbe logico che la marina cinese tenesse i suoi processi in gran parte nascosti al controllo internazionale. Ma Lyle Goldstein, direttore di Asia Engagement presso il think tank Defense Priorities con sede a DC, ha affermato che esiterebbe a chiamarla portaerei per droni basandosi su una sola immagine satellitare. Strategicamente, tuttavia, ha affermato che avrebbe molto senso. «I droni hanno una portata relativamente piccola, limitando il loro dispiegamento lontano dalla costa», ha detto Goldstein a BI, quindi avere una portaerei darebbe alla marina cinese una rete “robusta” e consentirebbe ai droni di diverso tipi di attaccare. «Passo molto tempo osservando gli scenari di Taiwan, e penso che la Cina cercherebbe davvero di schierare enormi quantità di questi droni esplosivi come arma principale», ha aggiunto Goldstein. La possibile nave madre drone è stata avvistata solo poche settimane dopo che la terza portaerei cinese aveva iniziato le prove in mare.