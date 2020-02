Trans sposa una donna: fanno un figlio col seme dell'ex fidanzato dei due

Un uomo transgender e sua moglie hanno accolto insieme il loro primo figlio dopo che il loro ex fidanzato, che era stato con entrambi, ha donato il suo sperma. Jayden Chapman, 33 anni, di Cedar Rapids, Iowa, viveva ancora come donna quando incontrò per la prima volta la sua attuale moglie, Keeley, 28 anni, attraverso Jeremiah con il quale entrambi erano usciti per mesi.

Jayden, che sapeva di essere stato intrappolato nel corpo sbagliato sin dalla tenera età, era amico di Keeley prima di chiedergli di mettersi insieme. Con il suo pieno supporto, ha iniziato il trattamento ormonale per passare da donna a uomo. Nel loro cuore oltre all’amore c’era l’idea di costruire una famiglia con dei bambini.



Nel frattempo, Jeremiah, che era rimasto loro amico tanto da fare il testimone alle loro nozze nel 2018, ha scelto di aiutarli donando il suo sperma. Incredibilmente Keeley è rimasta incinta al loro primo tentativo, ed è nato Keeden - una miscela dei nomi dei suoi genitori - il 6 ottobre 2019, un bimbo felice e sano. Insomma una storia a lieto fine. Jayden ha raccontato: «Sapevo cosa provavo per Keeley sin dal primo giorno, quindi è un sogno diventato realtà quando mi ha detto che provava la stessa cosa.

Aveva sempre desiderato figli, quindi fin dall’inizio nella nostra relazione, mi ha detto che voleva una famiglia. Quando Keeden è nato, è stato così travolgente, tutto è diventato reale. È un bambino felice, sano, paffuto, ora, che incontra tutti i suoi traguardi». E poi ha aggiunto: «Jeremiah è una persona importante per noi. È divertente pensare che entrambi siamo usciti con lui, io quando vivevo da donna. Entrambi abbiamo pensato che saremmo stati migliori come amici. Lui per noi significa il mondo. Ci ha regalato la gioia più grande della nostra vita».

