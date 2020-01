Bambola trans in vendita in un negozio di giocattoli: è la prima al mondo

Arrivano direttamente dalla Russia le immagini della prima bambola transessuale al mondo. Sui social circolano le foto di una bambola con capelli lunghi, vestitino femminile e genitali maschili scattate nel negozio Planeta Igrushek (Pianeta dei Giocattoli) nella città di Novosibirsk, in Siberia. Gli scatti sono diventati immediatamente virali e hanno molto fatto discutere i russi, divisi fra chi apprezza il giocattolo e chi lo ritiene un'inutile provocazione. Non è la prima volta che si sente parlare di bambole transessuali - la Mattel ha addirittura annunciato di volerne produrre un modello nel settembre 2019 - ma il fatto che ne sia stata avvistata una in un negozio di giocattoli, per giunta in un paese conservatore come la Russia, ha scatenato il dibattito sui social.

Outrage over 'transgender' child's doll that comes with women's clothes but male genitalia https://t.co/4sxydDYWeE — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2020

