Rubata la celebre TIara di Portland: fu indossata all'incoronazione di Eduardo VII

Ultimo aggiornamento: 21:28

Una rapina milionaria in una storica dimora aristocratica inglese. Una piccola banda di ladri è riuscita a penetrare e a rubare unatempestata di brillanti dal valore pressoché inestimabile, la cosiddettaTiara. Lo riferisce la Bbc.Il colpo è avvenuto nella Welbeck Estate, a Worksop, nella contea del Nottinghamshire. Gli autori sono riusciti a sfondare un vetro blindato e a impossessarsi della tiara, celebre per essere stata indossata da Winifred, duchessa di Portland, alla cerimonia per l'incoronazione di re Edoardo VII, succeduto sul trono britannico alla regina Vittoria nel 1902.Secondo alcuni esperti, i malfattori potrebbero distruggere il gioiello, di oro e argento, per venderne separatamente i diamanti: solo quello centrale, secondo le stime più accreditate, vale qualche milione di sterline. La polizia delle East Midlands ritiene di aver trovato la vettura usata dalla gang per raggiungere l'obiettivo, un'Audi 5S, abbandonata e data alle fiamme presso Blidworth.