Terremoto magnitudo 7.2 nelle Filippine: "Rischio tsunami"

MANILA - Una scossa fortissima di.magnitudo 7.2 della scala Richter scuote Mindanao nelle Filippine. E subito scatta in tutta la regione nel Pacifico un allerta tsunami. Proprio mentre si fa una prima conta dei danni a persone e cose i sismologi filippini e quelli dell'Indonesia lanciano l'appello a tutte le popolazioni e ai turisti di abbandonare le località marine per il rischio di venire travolti dall'onda killer, come avvenuto pochi giorni fa dopo l'eventp sismico legato all'eruzione del.vulcano Krakatoa. L'area a rischio tsunami è quella di 300 km da Mindanao. © RIPRODUZIONE RISERVATA