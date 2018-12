Terremoto di 7.4 in Russia, nel mare di Bering. «Allerta tsunami in un'area di 300 km»

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Russia, nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di 7.4 a profondità di soli dieci chilometri. Un'immediata allerta tsunami è stata diramata per un'area di 300 km. La zona interessata è la Kamchatka a nord di Petropavlosk. Non sono noti ancora eventuali danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 18:44

