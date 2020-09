Terremoto a Creta di 5.9, allarme in una vasta area del Mediterraneo

Terremoto, terrore a Creta per una forte scossa registrata alle 18.28 italiane. La magnitudo rilevata è stata di 5.9 a profondità di soli 20 km. Epicentro in mare a pochi chilometri dalla costa meridionale e daòlla città di Pyrgos. Il terremoto è stato avvertito sull'isola e in una vasta area del Mediterraneo, in particolare nelle isole vicine e anche a Rodi. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose. Creta è la più grande e popolosa delle isole greche, e quinta isola più grande del Mar Mediterraneo, dopo Sicilia, Sardegna, Cipro e Corsica.

Ultimo aggiornamento: 19:33

