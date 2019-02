Svezia, volo Stoccolma-Nizza costretto a tornare indietro per allarme bomba

II volo norvegese decollato dall'aeroporto di Stockholmn Arlanda, in Svezia, è stato costretto a tornare indietro per un allarme bomba, riferisce Expressen. Il Boeing 737 - che aveva a bordo 169 persone - è atterrato all'aeroporto di partenza. È stato accolto dalla polizia e dalle squadre dei vigili del fuoco e ambulanze sulla pista. L'aereo stava arrivando in Francia a Nizza prima di ricevere l'allerta. Johan Beischer, del Sea and Air Rescue Center, ha dichiarato di aver ricevuto l'allarme alle 10.39 locali. Il filmato delle tv locali mostra il jet che arriva all'aeroporto in condizioni meteo avverse. Le squadre speciali in questi minuti sono pronte ad intervenire. Hanno chiesto ai passeggeri di spegnere i cellulari. L'operazione è in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA