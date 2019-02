Summit Usa-Corea del Nord, Kim è arrivato in Vietnam a bordo del suo treno

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Vietnam con il suo treno speciale e blindato alla stazione ferroviaria di Dong Dang, provincia di Lang Son, dopo aver superato il confine con la Cina: il “supremo comandante”, tra misure di sicurezza eccezionali, sta per proseguire il viaggio in auto per gli ultimi 170 chilometri che lo separano da Hanoi, luogo scelto per il secondo summit con il presidente americano Donald Trump.

Dopo 65 ore di viaggio in treno, quasi tutte in Cina, Kim è arrivato in Vietnam: il convoglio è giunto intorno alle 8,10 locali (2,10 in Italia) alla stazione di confine di Dong Dang. Il leader è stato accolto da autorità vietnamite e picchetto d'onore schierato ai lati del tappeto steso per lustre ospite, nonchè dal nutrito gruppo di nordcoreani, tra agenti della sicurezza personale e funzionari come il capo negoziatore nucleare Kim Hyok-chol e il capo di gabinetto de facto, Kim Chang-son, entrambi da diversi giorni operativi in Vietnam per completare l'agenda dei lavori del summit e per definire le misure di logistica e sicurezza. In abito nero in stile Mao, Kim è sceso dal treno e dopo aver adempiuto al protocollo con le autorità, in base alle immagini trasmesse dalle tv internazionali, si è diretto verso l'uscita della stazione rispondendo ai saluti delle persone in attesa del suo arrivo, agitando la mano e sorridendo. Subito dopo, tra misure di sicurezza eccezionali con cecchini schierati sui tetti, Kim si è infilato nella limousine blindata, una Mercedes nera. A stretto giro, il corteo di auto è partito, mentre l'auto del leader è stata scortata per le prime centinaia di metri da agenti della sicurezza in abito scuro fino a quando la Mercedes non ha toccato una velocità sostenuta. Kim dovrebbe arrivare ad Hanoi in un paio d'ore percorrendo i 170 chilometri dell'autostrada N.1 che collega Dong Dang ad Hanoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA