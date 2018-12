La star di Youtube: ha solo 7 anni e guadagna 22 milioni di dollari l'anno

La star di Youtube ha 7 anni e nell'ultimo anno ha guadagnato 22 milioni di dollari. Come? facendo quello che più gli piace: giocando. È la storia di Ryan, star di YouTube con il suo canale 'Ryan ToysReview' , che con i suoi 22 milioni di dollari guadagnati in un anno tra il giugno del 2017 e il giugno del 2018 è stato incoronato da Forbes tra le star più pagate di YouTube.Da quando i suoi genitori hanno lanciato il canale nel 2015, i suoi mini filmati in cui recensisce giocattoli sono stati visti da 26 miliardi di persone. Attualmente Ryan ToysReview può vantare oltre 17 milioni di follower. Il giovane influencer recensisce di tutto, dalle biciclette ai Lego e si fa vedere mentre gioca, in alcuni filmati anche con i suoi genitori. Il segreto del suo successo? «Sono divertente e piacevole», ha detto il piccolo Ryan.