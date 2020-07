Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico

Doveva essere il giorno più bello della sua vita, si è trasformato in una tragedia. Morta nel giorno del matrimonio a causa di uno shock anafilattico. La donna, Alexandra Erokhova, una 25enne russa era, infatti, allergica alle noci e ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una fetta di dolce. È una storia drammatica e surreale accaduta a Mosca, in un palazzo storico del centro, il Tsaritsyno - eretto nel settecento da Caterina La Grande - dove la ragazza stava festeggiando le nozze.

Eppure i genitori, ancora sconvolti, hanno detto di aver avvisato tempestivamente i cuochi dell'intolleranza della ragazza. Dalla felicità, al dramma. Gli invitati si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e delle difficoltà della giovane a respirare, così hanno chiamato i soccorsi - come riporta il Mirror - ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza si era laureata da poco in economia, ora toccherà alle forze dell'ordine, che hanno aperto un'inchiesta, capire a chi spettano le responsabilità.

Bride died at her wedding reception after anaphylactic shock 'from nut allergy'https://t.co/GJ08Ic17hy pic.twitter.com/lFnbA2Ilur — Daily Mirror (@DailyMirror) July 13, 2020

