Sottovariante Delta in Spagna: individuati alcuni casi della nuova mutazione

Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 16:18

Anche in Spagna sono stati individuati alcuni casi di Covid provocati dalla sottovariante Delta plus del virus responsabile della pandemia. La nuova mutazione ha provocato allarme in particolare in Gran Bretagna, in quanto si teme sia ancora più aggressiva del ceppo Delta.

Delta plus in Catalogna e a Madrid

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Il Covid corre ancora in Europa: la Bulgaria (al collasso) manda... L'EMERGENZA Sottovariante Delta, nuova mutazione contagiosa fino al 15% in... COVID Sottovariante Delta (più contagiosa) è in Italia,...

Il primo territorio a comunicarlo è stata la Catalogna, dove sono stati trovati finora nove casi, secondo quanto detto ai media iberici in conferenza stampa da Carmen Cabezas, segretaria di Salute Pubblica del governo regionale.

Nella regione di Madrid, invece, ci sono dei casi in fase di studio, ha affermato in un'intervista concessa alla radio Onda Madrid l'assessore alla Salute, Enrique Ruz Escudero. «È probabile che verrà individuato qualche caso», ha detto.

Massima attenzione anche a Gibilterra e in Andalusia

Monitoraggio stretto anche nella zona prossima a Gibilterra, secondo quanto ha dichiarato l'assessore alla Salute dell'Andalusia e raccoglie l'agenzia di stampa Efe. In quell'area, ha aggiunto, è stato trovato un caso ad agosto.

Nuova sottovariante Delta spaventa la Gran Bretagna: «Fino al 10% più contagiosa». Record di positivi, via alla terza dose

Cos'è la nuova sottovariante

Comparsa recentemente, la variante AY.4.2, questo il nome scientifico della sottovariante delta, è ancora poco conosciuta ma ha caratteristiche tali da far sospettare che sia molto probabilmente più aggressiva rispetto alla Delta. Di quest’ultima è una sorta di discendente diretta ed è indicata con la sigla B.1.617.2.4.2.

Al momento sono circa 1.860 le sequenze genetiche di questa nuova variante depositate nella banca internazionale Gisaid. Analizzandole, gli esperti del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli hanno constatato che per la maggior parte provengono dalla Gran Bretagna, il Paese che primo l’ha individuata grazie al suo massiccio programma di sequenziamento.

Sottovariante Delta, nuova mutazione contagiosa fino al 15% in più. Cos'è e perché è pericolosa