Soldati americani del Gruppo Mozart accusati dal New York Times: «Strip club, alcol e irregolarità finanziarie»

Mentre il Gruppo Pmc Wagner continua la sua avanzata in Ucraina, il suo «alterego» statunitense si scioglie: stiamo parlando del Gruppo Pmc Mozart. Il motivo della «morte» del gruppo riguarda non solo la disciplina ma anche le risorse finanziarie che sono terminate: il New York Times riporta che i membri dell'organizzazione militare americana, di cui molti in pensione, erano soliti a ubriacarsi nella città di Kiev dopo le missioni e questo ha contribuito prosciugare le loro finanze per le missioni in Ucraina. Poi, i problemi in tribunale e le incomprensioni tra i membri. Eppure la squadra Mozart aveva raccolto più di un milione di dollari in donazioni per aiutare l'Ucraina.



Fine dei giochi

Andrew Milburn, ex colonnello della marina americana e leader del gruppo Mozart, si trovava in una fredda sala riunioni al secondo piano di un condominio a Kiev, pronto per dare la brutta notizia. Di fronte a lui sedevano una mezza dozzina di uomini che si erano recati in Ucraina a loro spese per lavorare per lui. «Ragazzi, sono senza parole. Il gruppo Mozart è morto».



Il gruppo Mozart, una delle più importanti organizzazioni militari americane private in Ucraina, è crollato sotto una pioggia di accuse che vanno da «scorettezze» finanziarie a scelte discutibili prese sotto effetto di alcol.



Combattere in guerra non è facile e lo stress si aggiunge alla lista dei nemici. «L'ho visto accadere molte volte», ha detto uno dei veterani istruttori di Mozart, che, come molti altri, ha parlato solo anonimamente per timore che i russi potessero prenderlo di mira. «Devi gestire questi gruppi come un'impresa. Non l'abbiamo fatto». All'inizio il Gruppo Mozart prosperò, addestrando truppe ucraine, salvando civili dal fronte e raccogliendo più di un milione di dollari in donazioni per finanziare il tutto. Ma poi i soldi hanno cominciato a finire.

Dopo mesi di lotta per tenersi insieme, Mozart è stato afflitto da defezioni, lotte intestine, un'irruzione nella sede centrale dell'ufficio e una causa intentata dal direttore finanziario della società, Andrew Bain, che chiedeva la cacciata del signor Milburn. La causa, intentata nel Wyoming, dove Mozart è registrato come società a responsabilità limitata, è una litania di accuse meschine e gravi, che accusano il signor Milburn, tra le altre cose, di fare commenti sprezzanti sulla leadership dell'Ucraina mentre era "significativamente ubriaco", lasciando che il suo cane urinasse in un appartamento preso in prestito e "deviare fondi aziendali" e altri illeciti finanziari.

«Sarò il primo ad ammettere che ho dei difetti», ha detto Milburn, che ha ammesso in un'intervista di aver bevuto. Ma ha negato le accuse più gravi sulle irregolarità finanziarie, definendole «assolutamente ridicole».



I due leader di Mozart

Quando il signor Milburn si è presentato in Ucraina all'inizio di marzo dello scorso anno, la capitale, Kiev, era apparentemente sull'orlo del precipizio. Le forze russe si stavano facendo strada dai sobborghi e l'Ucraina stava portando al fronte migliaia di soldati inesperti.

Fu allora che, tramite un amico comune, il signor Milburn, 59 anni, incontrò il signor Bain, 58 anni. Anche lui ex colonnello dei marine, il signor Bain aveva lavorato nei media e nel marketing in Ucraina per più di 30 anni. «I due Andy, soprannominati così da i membri di Mozart, condividevano la visione di fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra.

Il signor Milburn, la cui carriera ha seguito le guerre americane degli ultimi tre decenni, dalla Somalia all'Iraq, aveva sia l'esperienza di combattimento che i contatti. Conta come amici pesi massimi della marina come l'autore Bing West e un ex segretario alla difesa, il generale James Mattis.





Il signor Bain aveva l'organizzazione. Per otto anni, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina orientale nel 2014, ha gestito l'Ukrainian Freedom Fund, un ente di beneficenza da lui creato che ha trasformato le donazioni in attrezzature disperate per l'esercito ucraino.

I due fondarono Mozart, il nome del gruppo è una risposta impertinente alla forza mercenaria russa che usa il nome di Gruppo Wagner, hanno anche condotto un podcast di breve durata chiamato «Two Marines in Kyiv». Ma avevano stili molto diversi. Il signor Milburn è socievole, a suo agio sotto i riflettori e per sua stessa ammissione, irascibile. Il signor Bain, che ha studiato lettere classiche a Yale, è più riservato e cerebrale.



Fin dall'inizio ci sono state tensioni, hanno detto entrambi. «Per 30 minuti è l'uomo più affascinante del mondo», ha detto Mr. Bain di Mr. Milburn. «Ma al minuto 31, sei tipo, «Aspetta, qualcosa non funziona laggiù»Il signor Milburn ha affermato che, sebbene non volesse insultare il signor Bain, "i fatti parlano da soli e non posso fornire ulteriori informazioni sul suo carattere rispetto a quello che ha fatto».

Problemi finanziari

Con l'esercito ucraino alla disperata ricerca di tutto il sostegno occidentale che poteva ottenere, Mozart si espanse rapidamente da una manciata di veterani di combattimento a più di 50 dipendenti provenienti da una dozzina di paesi. Le due specialità del gruppo divennero l'estrazione dell'ultima possibilità di civili intrappolati in prima linea, che era un lavoro estremamente pericoloso, e l'addestramento militare condensato.

Mentre la primavera passava all'estate, più unità militari ucraine chiesero a Mozart di addestrarsi. Ma gli ucraini non potevano pagarlo, lasciando Mozart dipendente da un piccolo pool di donatori fissi, tra cui un gruppo di finanzieri della costa orientale con radici ebreo-ucraine e un magnate del Texas. Tutti i soggetti coinvolti hanno affermato che è diventato stressante solo fare il libro paga. E diversi dipendenti hanno affermato che il modo in cui il denaro fluiva nell'organizzazione, che era supervisionata dal signor Bain, era opaco.





«Non posso dirti quante persone verrebbero da me a una festa e mi direbbero: «Ehi, Marty, mi piace quello che stai facendo. Voglio darti 10.000 dollari», ha detto Martin Wetterauer , uno dei vecchi amici dei marine del signor Milburn e capo delle operazioni di Mozart. «Ma non sapremmo mai se i soldi sono effettivamente arrivati». Il signor Bain ha affermato di non aver fatto assolutamente nulla di sbagliato e ha fornito informazioni finanziarie ogni volta che gli venivano richieste, il che era raro.

Inoltre, le persone assunte da Mozart non erano le più facili da gestire. Molti erano veterani da combattimento brizzolati che hanno ammesso di lottare con il disturbo da stress post-traumatico e il consumo eccessivo di alcol. Quando non lavoravano, gravitavano attorno agli strip club, ai bar e agli appuntamenti online di Kiev. «Ci sono state molte imprecazioni, molte donne, molte cose che non vorresti portare a messa», ha detto un altro allenatore, Rob.

A settembre, hanno perso un importante flusso di finanziamenti quando un ente di beneficenza chiamato Allied Extract ha deciso di utilizzare squadre ucraine meno costose per salvare i civili. A novembre Mozart era così a corto di soldi che il signor Milburn, il signor Bain e il signor Wetterauer rinunciarono ai loro stipendi di diverse centinaia di dollari al giorno.

Il signor Bain, che possedeva il 51 percento della società, ha poi contattato il signor Milburn, che deteneva il restante 49 percento, chiedendogli di separarsi, hanno detto entrambi nelle interviste. Il signor Bain ha chiesto al signor Milburn di pagare 5 milioni di dollari per riscattarlo, ma il signor Milburn ha rifiutato, dicendo che non c'era modo che potesse tirare fuori una somma del genere. I due smisero presto di parlare.

L'11 dicembre, una domenica mattina, il signor Milburn e un paio di dipendenti si sono recati presso la sede dell'azienda, ospitata in un edificio di Kiev di proprietà del signor Bain, per recuperare giacche invernali, giubbotti antiproiettile e alcuni bagagli personali chiusi in un magazzino. Quando una guardia di sicurezza si è rifiutata di farli entrare, uno degli uomini del signor Milburn lo ha inchiodato contro un muro mentre il signor Milburn ha sfondato la porta con un calcio. In seguito ha affermato che avevano bisogno dell'attrezzatura per le missioni nel Donbass, la regione dell'Ucraina orientale sotto l'implacabile attacco russo. Da lì una serie di perizipesie, anche legali che hanno portato alla morte del gruppo Mozart



Un nuovo capitolo?

Il signor Milburn ha affittato un nuovo ufficio a Kiev e dice di essere determinato a far risorgere l'operazione.

«Sogno di tornare nel Donbass», ha detto. «Quando sei là fuori e hai paura, tutto il resto si riduce nell'ombra. Non stai pensando ai soldi. Non stai pensando alla tua reputazione.

Ma non tornerà presto al fronte. Indossando una felpa grigia, pantaloni della tuta neri e scarpe da corsa, questa settimana ha trascorso ore davanti al suo laptop. Sta scovando nuovi affari, come corsi di formazione per ambienti ostili. Sta scrivendo e-mail ai donatori. E sta parlando con i suoi avvocati.