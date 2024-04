Soldati americani a Kiev? Il video virale sui social, cosa sta succedendo e chi c'è dietro

La bandiera america, le divise militari all'avanguardia e il passo deciso. «I soldati americani sono arrivati a Kiev», così si legge in un video diventato virale su Tiktok. Il filmato dura 15 secondi. Si vedono le reclute marciare davanti a una folla di spettatori, radunati dietro le barriere di sicurezza. Ma la realtà non è come sembra. E se di truppe Nato in Ucraina se ne sta parlando diffusamente negli ultimi mesi, con la Francia che preme per l'invio di nuove unità, diverso è che siano già schierato nella capitale ucraina.

Dove è stato girato

Analizziamo insieme le immagini. Se si ingrandisce la facciata dell'edificio giallo visibile alle spalle dei soldati, possiamo leggere un'iscrizione in estone “ Tallinna kesklinna põhikool”, che significa, in francese, “scuola elementare nel centro di Tallinn".

Questa iscrizione indica che si tratta di una scuola elementare situata nel centro di Tallinn, la capitale dell'Estonia

La ricerca su Google Maps

Una ricerca su un servizio di mappatura online come Google Maps conferma che la scena si svolge in una delle arterie principali della capitale estone, a 350 metri dalla famosa Piazza della Libertà.

La scuola si trova nel centro di Tallinn, a più di 1.300 chilometri da Kiev. Fonte RFI

Il video originale

Per ripristinare il contesto di questo video, abbiamo effettuato diverse query su piattaforme video online con le parole chiave “ soldati americani ” e “ Tallinn ”, tradotte in inglese ed estone. Questo ci ha permesso di trovare il video originale pubblicato su YouTube il 26 febbraio 2023, due giorni dopo la tradizionale parata militare che celebra il Giorno dell'Indipendenza del Paese ogni 24 febbraio. Il percorso previsto per quel giorno corrisponde alla geolocalizzazione delle immagini.

Alla parata erano presenti anche soldati francesi, britannici e tedeschi.

La toppa

Questo video quindi non ha alcun collegamento con l'Ucraina. In realtà mostra i soldati americani che sfilano a Tallinn. La toppa, visibile sulla spalla sinistra dei soldati, indica che fanno parte della 75a brigata di artiglieria .

Un'unità, alcuni dei suoi membri, sono di stanza in una base NATO sul suolo estone. Motivo per cui sono stati invitati alla parata militare. Questa non è la prima volta che video deviati affermano falsamente che soldati americani erano schierati sul suolo ucraino .