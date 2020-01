Siria, scuola bombardata a Idlib: otto morti tra cui quattro bambini

Una scuola nel nord-est della Siria, utilizzata come rifugio, è stata colpita da missili terra-terra lanciati dalle forze governative. Almeno otto civili, tra cui quattro bambini, sono morti nella città di Sarmeen, controlata dai ribelli. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi

Al momento dell'attacco, che ha provocato anche 16 feriti, la scuola era affollata da allievi e insegnati. Fra i morti si contano anche due donne. Il governo siriano e gli alleati russi hanno lanciato in aprile un'offensiva militare contro i ribelli di Idlib. L'offensiva si è intensificata nelle ultime settimane, costringendo migliaia di civili a lasciare le loro case. Oltre 235mila persone sono fuggite da quest'area del nord ovest della Siria fra il 12 e il 25 dicembre, secondo i dati diffusi dall'Ocha, l'ufficio Onu per il coordinamento dell'azione umanitaria.

Ultimo aggiornamento: 17:09

