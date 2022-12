Problemi in Russia per i riscaldamenti. Temperature fino a -38°C perché i tecnici sono stati mobilitati e inviati in Ucraina, ostacolando i lavori di riparazione e manutenzione delle case. Il canale Telegram "Possiamo spiegare" riferisce che diverse regioni e città (tra cui Astrakhan, Krasnodar e Rostov) hanno problemi con i sistemi di riscaldamento comunali perché gli ingegneri responsabili della loro manutenzione sono in guerra.

Una fonte dei servizi municipali di Astrakhan afferma: "Abbiamo fatto appello agli uffici di registrazione e arruolamento militare e ai funzionari, spiegando che la stagione del riscaldamento è alle porte e abbiamo bisogno di persone, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta chiara".

Nonostante fossero ingegneri, la maggior parte dei lavoratori mobilitati è stata utilizzata come fanteria. A loro "è stato detto di tenere una sezione difficile del fronte, anche se tra i nostri uomini non c'erano soldati professionisti, alcuni avevano appena terminato gli studi militari, altri erano già quarantenni".

