Pentagono: «Usa pronti a difendere territori Nato». Russia, gli 007 accusano Ucraina e Occidente: ​«I terroristi addestrati da Kiev con Stati Uniti e Gb»

Guerra ucraina e attentato a Mosca, la diretta di oggi mercoledì 27 aprile 2024. Il sistema di potere russo è alla disperata ricerca di un presunto mandante esterno per l'attacco che ha insanguinato Mosca. La rivendicazione dell'Isis non è bastata. Gli apparati dell'intelligence e del Cremlino cercano un colpevole fuori dai propri confini. Forse per pulirsi la coscienza da un'enorme falla nella sicurezza interna. O forse per giustificare ancora di più un'escalation militare nei riguardi di Kiev o di tensione nei confronti dell'Occidente. Mentre il presidente Vladimir Putin ha ammesso la mano dei terroristi islamici, la pista alimentata dai servizi è quella ucraina, pur non avendo ancora conferme di una presunta regia di Kiev.

Ieri, Alexander Bortnikov, capo dello Fsb, il servizio di sicurezza russo, ha minacciato "rappresaglie" ed è tornato ad accusare il governo ucraino dicendo che, pur non avendo certezza su chi abbia dato l'ordine, i terroristi volevano fuggire nel Paese invaso. Secondo il direttore dell'Fsb, è possibile un ruolo attivo anche dell'Occidente. «Pensiamo che l'azione sia stata preparata da islamisti radicali e che, naturalmente, sia stata facilitata da servizi speciali occidentali e che i servizi speciali ucraini siano direttamente coinvolti», ha detto Bortnikov. Volevano «far ballare la barca, provocare panico nella società» ha continuato il capo dei servizi, «gli americani ne hanno parlato più di una volta. Molte informazioni circolate sui media indicano che l'Occidente e l'Ucraina stiano cercando di infliggere il maggior danno possibile al nostro Paese». Mentre Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo e uno dei più fidati collaboratori di Putin ha rincarato la dose dicendo di essere certo che ci sia l'Ucraina dietro il massacro alla sala concerti. Nelle ore successive, un tribunale di Mosca ha spiccato un mandato di arresto diretto contro il capo dei servizi di sicurezza ucraini, Vasyl Malyuk. L'accusa per il vertice dello Sbu è di "terrorismo". Secondo i media locali, non ci sarebbero legami tra questo mandato d'arresto e l'attentato nella capitale russa, dal momento che Mayuk sarebbe sotto accusa per avere ammesso il coinvolgimento del proprio servizi nell'attacco al ponte di Crimea dell'ottobre 2022. Ma la tempistica è certamente curiosa.Il governo di Kiev ha reagito alle accuse russe smentendo, ancora una volta, ogni legame con gli attentatori. Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, ha risposto a Bortnikov e Patrushev scrivendo su X che «dopo quelle di Putin» sono giunte «ancora menzogne» riguardo la «traccia ucraina». Ma se la reazione ucraina è apparsa naturale, diverso è invece il peso delle parole di Aleksander Lukashenko, presidente di quella Bielorussia che nel corso degli anni si è trasformata in un protettorato di Mosca. Il leader di Minsk ha infatti contraddetto proprio le tesi del Cremlino, e lo ha fatto raccontando ai media locali che i terroristi si stavano in realtà dirigendo verso il territorio bielorusso. Secondo Lukashenko, i jihadisti avevano provato «nei primi minuti» dopo l'attentato a passare le frontiere con la Bielorussia. Ma «proprio come in Russia, una parte della regione è passata a un regime di sicurezza rafforzata» ha spiegato l'alleato di Putin, e così «si sono allontanati e si sono diretti verso la sezione del confine ucraino-russo». Una tesi che di fatto smentisce la tesi del leader russo minando una delle basi su cui si fondano quelle accuse: il presunto viaggio degli attentatori verso l'Ucraina.

Intanto, la rinnovata spinta militare russa nei confronti dell'Ucraina che nel frattempo ha messo fuori uso un'altra nave di Mosca, il Kostyantyn Olshansk - preoccupa i Paesi limitrofi.

In particolare, la Polonia. Dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile russo, il viceministro degli Esteri Andrzej Szejna ha affermato che si starebbero studiando misure per abbattere i missili prima che arrivino nei cieli dell'Alleanza. «All'interno della Nato si stanno analizzando vari concetti, tra cui quello di abbattere tali missili quando sono molto vicini al confine della Nato, ma questo dovrebbe avvenire con il consenso della parte ucraina e tenendo conto delle conseguenze internazionali, e poi i missili della Nato colpirebbero i missili russi al di fuori del territorio del Patto», ha detto il rappresentante di Varsavia. Un avvertimento non solo per il Cremlino, ma per tutta l'Europa.

di Lorenzo Vita