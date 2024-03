Martedì 26 Marzo 2024, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:30

Sottratta a Kiev nel 2014, con un missile Neptune la Marina ucraina ha abbattuto la grande nave russa anfibia da sbarco Kostyantyn Olshansky. Una doppia vittoria visto che la Federazione russa l'aveva presa a sua volta a Kiev, dieci anni fa. A riferirlo sono i media nazionali. Il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk ha dichiarato che «oltre a due grandi navi anfibie - la Yamal e l'Azov e la nave da ricognizione Ivan Khurs - anche la Kostyantyn Olshansky è stata danneggiata. Non abbiamo avuto scelta. Abbiamo usato un Neptune e il danno è stato inflitto», ha detto Pletenchuk.

Il disastro della flotta russa

Secondo un'analisi del Newsweek, la flotta russa continua a registrare problemi sul fronte Mar Nero: «In netto contrasto con gli sforzi dolorosi e faticosi dell’Ucraina per frenare la marcia della Russia verso ovest nell’Ucraina orientale, Kiev sta attaccando la preziosa flotta del Mar Nero di Mosca con sorprendente successo» scrive all'indomani dell'annuncio dell'esercio ucraino che ha reso noto i successi su mare. le «tre delle navi russe - due grandi navi da sbarco, oltre a un possibile attacco su una nave da ricognizione che l'Ucraina aveva precedentemente preso di mira - potrebbero essere state colpite da attacchi missilistici ucraini sulla città portuale di Sebastopoli in Crimea nella tarda serata di sabato».

La strategia (fallita) di Mosca

La Russia ha tentato di fortificare le sue basi sul Mar Nero contro droni e missili ucraini. «Ha utilizzato esche per confondere gli operatori di Kiev - ha valutato l’intelligence britannica la scorsa settimana - e Mosca ha annunciato che rafforzerà la protezione attorno alla sua flotta con mitragliatrici di grosso calibro per abbattere i droni navali in arrivo prima che colpiscano le navi russe». Ma «il suo adattamento è stato lento», molto a scapito della flotta del Mar Nero, ha affermato Marina Miron, ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di studi di guerra del King's College di Londra. «La flotta del Mar Nero ha avuto solo un ruolo limitato nel sostenere l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, e rimane la “principale vulnerabilità” per l’esercito russo» ha detto la ricercatrice a Newsweek.

Gli attacchi di Kiev

Nell'ultimo degli attacchi dell'Ucraina, Kiev ha dichiarato di aver attaccato due delle grandi navi da sbarco russe, la Yamal e l' Azov e un hub di comunicazioni a Sebastopoli, così come altre strutture infrastrutturali non specificate. Resoconti di intelligence open source e blogger militari russi hanno riferito che l’Ucraina aveva utilizzato missili da crociera Storm Shadow e SCALP, forniti dall’Occidente, per colpire il porto della Crimea. Un totale di 18 missili sono piovuti su Sebastopoli, e le difese aeree russe sono riuscite a intercettarne 11, secondo il quotidiano indipendente russo Astra. In una dichiarazione aggiornata di lunedì, l'agenzia di intelligence militare di Kiev ha affermato di aver attaccato uno degli impianti di riparazione navale russi a Sebastopoli, dove era attraccata la Yamal. La nave da sbarco è in condizioni «critiche», con un buco nel molo superiore, ha affermato il GUR in una nota. «Possiamo confermare che entrambe le navi da sbarco sono state danneggiate - ha detto il capitano Dmytro Pletenchuk, portavoce della marina ucraina, secondo i media ucraini - una di loro è andato immediatamente in riparazione. Una terza nave potrebbe essere rimasta coinvolta negli attacchi del fine settimana». Kiev sta verificando se la nave da ricognizione russa Ivan Khurs possa aver subito danni sabato, ha detto sempre Pletenchuk.

La nave è stata «probabilmente» danneggiata, ha detto il portavoce a Radio Free Europe/Radio Liberty, sostenuta dagli Stati Uniti. Due missili hanno colpito l'Ivan Khurs, ha riferito Astra citando fonti anonime. Le autorità russe in Crimea avevano riferito di un «massiccio» attacco missilistico su Sebastopoli sabato notte. Il Ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento di Newsweek. L' Ivan Khurs trasportava attrezzature utilizzate per coordinare ed eseguire operazioni con le navi da guerra e gli aerei russi, ha detto a Newsweek il capitano della marina ucraina in pensione Andrii Ryzhenko . Si tratta di una delle due navi da ricognizione di questo tipo, ha aggiunto Miro.

I danni nel Mar Nero

L’entità del danno alle navi della flotta russa del Mar Nero non è stata verificata, ma gli attacchi riflettono comunque uno schema di successi ucraini nel prendere di mira le risorse di Mosca intorno alla Crimea, sottolinea Newsweek. A dicembre, il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, aveva affermato che il Cremlino aveva perso il 20% della sua flotta del Mar Nero nei quattro mesi precedenti. Nei primi mesi del 2024, l’Ucraina ha eliminato una serie di navi, tra cui una corvetta armata di missili, diverse navi da sbarco e una nave pattuglia. «La Russia ha ora perso più di un quarto delle sue navi da combattimento e imbarcazioni nel Mar Nero», ha detto Ryzhenko. La flotta russa è ancora capace, ha detto, ma la minaccia incombente dei droni navali ucraini ha costretto le navi entro i confini delle sue basi.

Gli attacchi missilistici e droni dell’Ucraina non stanno limitando solo le navi alle loro basi, ma anche a basi lontane dalle acque costiere dell’Ucraina. Mosca ha trasferito le sue risorse a Novorossijsk, una città portuale situata nel territorio russo riconosciuto a livello internazionale e più a est nel Mar Nero. Alcuni rapporti - ancora Newsweek - suggeriscono anche che il Cremlino stia progettando una nuova base militare nel porto di Ochamchire in Abkhazia, una regione separatista della Georgia. Ciò allontanerebbe ulteriormente le risorse russe sul Mar Nero dalla costa ucraina. Il Ministero della Difesa britannico ha valutato la scorsa settimana che la Russia probabilmente aveva limitato la maggior parte delle sue operazioni al Mar Nero orientale. Con gli attacchi dell’Ucraina che continuano a danneggiare sia le navi che il dominio di Mosca sul Mar Nero occidentale, non è chiaro quanto bene la Russia sarà in grado di preservare la sua flotta del Mar Nero dall’Ucraina nei prossimi mesi.