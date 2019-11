Sospesa l'esecuzione di Rodney Reed, condannato per lo stupro e la morte di una 19enne: nuove prove

Sospesa l'esecuzione di Rodney Reed, condannato a morte per lo stupro e l'omicidio di una 19enne. La Corte penale d'appello del Texas ha deciso di sospendere l'esecuzione di Rodney Reed, la cui colpevolezza sarebbe messa in dubbio da alcune nuove prove che, secondo i sostenitori della causa dell'afroamericano, mostrerebbero la sua innocenza. La sospensione arriva a poche ore di distanza dalla raccomandazione del comitato per la grazia e la libertà condizionale del Texas di far slittare di 120 giorni l'esecuzione di Reed, in calendario mercoledì prossimo.

Reed è stato accusato di aver stuprato e ucciso, strangolandola, la diciannovenne Stacey Stites nel 1996. Reed si è sempre detto estraneo all'accaduto e ha puntato il dito contro il fidanzato della giovane, l'ex agente di polizia Jimmy Fennel. Secondo Reed, Fennel era arrabbiato con Stises, una ragazza bianca, perché aveva una relazione con Reed, un afroamericano. Di recente diverse star hanno sostenuto la causa di Reed. Fra queste Rihanna, Kim Kardashian e Dr.Phil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA