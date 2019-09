Brindisi, 19enne ucciso in strada con tre colpi di pistola alla testa

Tre colpi di pistola alla testa e per Giampiero Carvone, nonostante l'intervento del 118, non c'è stato niente da fare. La vittima è un ragazzo di 19 anni, freddato ieri notte in via Tevere a Brindisi, nel rione Perrino, vicino alla sua abitazione. Già noto alle forze dell'ordine del luogo per precedenti di furti commessi durante la scorsa estate e nel 2018, il ragazzo è stato trasferito in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico, ma è morto subito dopo il ricovero.

Sta adesso indagando sull'omicidio la Squadra Mobile della città pugliese, allertata ieri dal padre della vittima dell'omicidio, che aveva lanciato un disperato appello sui social per organizzare una donazione di sangue. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un'esecuzione.

