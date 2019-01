Stop allo spreco di cibo nei ristoranti: clienti multati se non finiscono il pasto

Il ristorante cinese Gulou Hotpot di Al Barsha a Dubai, è diventato famoso per la nuova politica adottata dai proprietari. Da poco, infatti, ha deciso di multare i suoi clienti se non finiscono tutto quello che hanno nel piatto. "Serve a non far sprecare il cibo", hanno detto alcuni dipendenti. Per questo il locale fa un'offerta precisa: puoi mangiare tutto per 2 ore a soli 49 dirham (quasi 22 euro), ma se non finisci quello che hai preso "al conto finale saranno aggiunti altri 50 dirham".

Si può scegliere di condividere le pietanze con altri commensali e aggiungere a ogni piatto tutti gli ingredienti che si vuole (presenti nel menu). Le opzioni includono pollo, manzo, pesce, tofu, verdure. Ma anche tagliatelle e dessert. A patto però che nessuno sprechi il cibo e nulla torni in cucina. I gestori del ristorante hanno spiegato che l'iniziativa della multa "è stata applicata per ridurre la quantità di rifiuti che produciamo e fare in modo che le persone riflettano bene su cosa ordinare". Curioso o no, la fila dei clienti non manca.

