Lutto per Elisabetta II, la Premier League non scenderà in campo nel weekend

La notizia della morte di Elisabetta II all'età di 96 anni ha scosso il mondo intero. Non fa eccezione quello sportivo. In serata il Manchester United, impegnato in Europa League contro la Real Sociedad, ha omaggiato la sua memoria con un minuto di silenzio. Così come l'Arsenal impegnato a Zurigo e la nazionale di basket del Regno Unito scesa in campo al Forum di Assago contro gli azzurri negli europei. La Premier League non scenderà in campo nel weekend. In Inghilterra ci sarà un periodo di lutto che durerà 10 giorni, fino ai funerali, nel quale ogni evento sportivo verrà rinviato come da protocollo. Si attende la conferma ufficiale ma il massimo campionato inglese con ogni probabilità non andrà in scena.