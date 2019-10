Ragazzina si impicca dopo aver chiamato Childline: «Tradita dall'operatore, ha allertato la polizia»

Una studentessa di 16 anni è stata trovata impiccata dopo aver detto a sua madre che era stata “tradita” da Childline (un servizio di consulenza per bambini e giovani fino ai loro 19 anni in Inghilterra, fornito da NSPCC) che, preoccupata della situazione dell'adolescente, aveva avvertito la polizia. La 16enne Jesse Walker aveva contattato Childline tramite un servizio di chat web per parlare delle sue fantasie suicide che stava avendo. L'operatore Childline aveva pochissime informazioni: solo che l'adolescente si chiamava Jesse e che abitava nella cittadina balneare di Scarborough, nello Yorkshire del nord. Ma dopo che Jesse ha interrotto la conversazione, l'operatore di Childline era così preoccupato che ha deciso di contattare la National Crime Agency, chiedendo loro di rintracciare l'indirizzo IP del suo computer.

Girl, 16, found hanged hours after telling mum she was betrayed by Childline

Jesse Walker, from Scarborough, North Yorkshire, contacted Childline through a live chat and told an operator she had been having suicidal thoughts https://t.co/yqbCQ6hBK1

