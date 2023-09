Bambino di 15 mesi muore con febbre altissima in ospedale, ricoverato anche il fratellino: tragedia a Cosenza

Un bambino di 15 mesi è morto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Cosenza e il fratellino di 5 mesi, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintomi ma in condizioni meno compromesse, è stato trasferito in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma. I due piccoli, figli di una coppia di Cassano allo Ionio, entrambi con febbre mai scesa sotto i 40 gradi, come riporta la stampa locale, erano arrivati nel pomeriggio di ieri provenienti dal nosocomio di Castrovillari. Il bimbo più grande, che poi è deceduto, accusava il forte stato febbrile da diversi giorni ed è arrivato in ospedale in condizioni già molto compromesse.

La tragedia

L'impegno dei sanitari che hanno tentato in tutti i modi di capire l'origine della grave sintomatologia non è purtroppo bastato ad evitare l'epilogo più tragico per il più grande dei due.