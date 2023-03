Putin, quanto ha speso per la guerra in Ucraina? I segreti del bilancio russo svelano la cifra

La Russia ha nascosto l'origine di alcune spese e costi nel bilancio annuale. Nel documento c'è una voce, senza specifiche, in cui è evidenziata una cifra pari a 31 miliardi di dollari, circa 28 miliardi di euro. Secondo i media esteri, la specifica sconosciuta della cifra è una chiara indicazione di quanto e come la Russia abbia investito sulla guerra, rimodellando le proprie casse statali. Il sito d'informazione Bloomberg scrive che i dati del Ministero delle finanze russo indicano che le spese «non specificate» della Federazione Russa, al 24 marzo, sono aumentate più del doppio rispetto lo scorso anno.



Quanto sta spendendo Putin?

«L'aumento dei costi classificati indica la crescita delle spese legate alla guerra», secondo l'economista russo indipendente Oleksandr Suslina. «È logico presumere che vi siano inclusi anche i costi per la conquista di nuovi territori», ha affermato l'economista russo, riferendosi alle parti temporaneamente occupate dell'Ucraina orientale e meridionale.

Poiché la spesa per l'esercito russo è in forte aumento, la Difesa - insieme alla correlata categoria della sicurezza nazionale - è ora seconda solo ai programmi sociali del governo russo in termini di spesa, scrive Bloomberg.

La «segretezza» indica l'entità degli obblighi finanziari associati allo sforzo militare che per il presidente russo Putin «non avrà limiti». La «spesa segreta» aveva raggiunto il picco di circa il 21% nel 2015, un anno dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia.

Secondo la legislazione sul bilancio russo: «il presidente determina quali programmi segreti saranno adottati e distribuiti all'interno di vari piani di spesa. I legislatori convocano sessioni legislative a porte chiuse per considerare la spesa su cui il pubblico non ha alcun controllo«, scrive l'agenzia.

«L'impennata della spesa è dovuta all'acquisto di attrezzature militari, al pagamento degli stipendi ai russi mobilitati e al desiderio di completare alcuni progetti infrastrutturali di riferimento entro la fine dell'attuale mandato presidenziale nel marzo del prossimo anno. La fase avanzata del ciclo elettorale è anche il motivo per cui riteniamo che il governo sarà consapevole dei rischi di un'accelerazione dell'inflazione e cercherà di mantenere il deficit di bilancio al di sotto del 4% del prodotto interno lordo», ha affermato l'economista russo Oleksandr Isakov.

Al 24 marzo, la spesa della Federazione Russa per - solo - la «Difesa nazionale» ha raggiunto i 531 miliardi di rubli (circa 6 miliardi di euro, ndr.), il doppio rispetto allo scorso anno, e altri 379 miliardi di rubli sono stati spesi per attività di sicurezza e forze dell'ordine.

«L'onere sul bilancio non è sorprendente, dato che l'invasione russa dell'Ucraina ha provocato il più grande conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Nel 2022, il governo russo ha pianificato un aumento significativo della spesa militare, con la spesa per la difesa che supera le stime di bilancio iniziali quest'anno di oltre il 43%», sottolinea Bloomberg.

«Le sanzioni del 2022 non hanno ancora limitato la spesa militare del governo russo», osservano nel loro rapporto gli analisti dell'Agenzia svedese per la ricerca sulla Difesa Suzanne Oxenstierna ed Emil Vanheden: «Invece, il governo ha aumentato ancora di più la spesa militare per finanziare le operazioni militari in Ucraina», hanno riassunto.