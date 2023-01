Lunedì 2 Gennaio 2023, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 18:27

È partita oggi da Murmansk, città russa vicino alla Finlandia e Norvegia. Si tratta dell'ammiraglia Gorshkov della marina di Putin. Cresce nel frattempo l'allarme Nato per un possibile attacco. La nave è infatti armata con i missili ipersonici Zircon.

This could be the Northern Fleet Kaliningradneft-class oiler Kama departing Murmansk earlier today.



A possible companion for the upcoming deployment of the Gorshkov-class FFG Admiral Gorshkov. pic.twitter.com/yZIOhul45G — The Lookout (@The_Lookout_N) January 2, 2023

Portata e autonomia delle armi

La portata del missile è stimata tra 135 e 270 miglia nautiche (da 250 a 500 km) a basso livello e fino a 400 nmi (740 km) in una traiettoria semibalistica. L'autonomia media è di circa 400–450 km. Alcune fonti Internet affermano addirittura che la portata del missile può raggiungere i 1.000 - 2.000 km, a seconda del tipo di bersaglio.

⚡FLASH📺 #Russia 🇷🇺 Le Ministère de la Défense de #Russie a annoncé les derniers tests de la Frégate Amiral Gorshkov "la plus dangereuse" jamais conçue par la #Russie équipée de missiles #Zircon 3M22 Tsirkon armes les plus dangereuses et les plus puissantes que possède la Russie pic.twitter.com/uUjr8AVCoz — Militant.André.D (@Circonscripti18) December 28, 2022

Il test con i missili Zircon

Il 28 maggio 2022, l'ammiraglia Gorshkov ha lanciato un missile Zircon 3M22 nel Mare di Barents contro un bersaglio nel Mar Bianco. Il 4 giugno era di nuovo in navigazione nel Mare di Barents per condurre operazioni con elicotteri. La ​​fregata ha preso parte alla parata nella giornata della Marina russa il 31 luglio a San Pietroburgo. Lo stesso giorno, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che l'ammiraglio Gorshkov sarà la prima nave armata di missili Zircon. Il 9 dicembre 2022 stava navigando lungo la costa norvegese, tornando a Severomorsk l'11 dicembre. Alla fine del 2022 si stava preparando a rientrare in servizio all'inizio di gennaio 2023 armato di missili ipersonici Zircon.