Putin, il deputato russo in tv ammette: «Dobbiamo fermarci e riorganizzarci, bisogna esercitare le nuove reclute»

Difficooltà della Russia e delle truppe di Vladimir Putin, ecco le prime ammissioni. «Siamo obbligati a fermarci e a riorganizzarci per creare nuove attrezzature e per esercitare le nuove reclute. E questo richiederà del tempo». Lo ha detto Dmitry Sablin, vicepresidente del Comitato di difesa, parlando al primo canale della tv russa in merito alla guerra in Ucraina. «Sono convinto che anche nel territorio dell'Ucraina le persone saranno dalla nostra parte», ha concluso.

Tonight on Russian state TV: the mood is grim, look at their faces. Dmitry Sablin, Deputy Chairman of the Defense Committee, admits that Russia desperately needs "to stop and regroup" and is experiencing all sorts of shortages, compared to Ukraine that has it all —and then some. pic.twitter.com/76onC2WKjp

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 3, 2022