Putin prepara "Avangard": il missile ipersonico in grado di colpire qualunque bersaglio nel mondo in meno di 30 minuti

Mosca ha reso operativo un nuovo missile ipersonico in grado viaggiare 27 volte oltre la velocità del suono. Lo ha riferito questo venerdi il ministro della Difesa russo al presidente Vladimir Putin. L'arma in questione è Avangard, un missile balistico intercontinentale capace di colpire qualunque città al mondo in meno di 30 minuti e in grado di deviare la propria traiettoria durante il volo. La forza con cui il missile colpisce è talmente devastante da essere stato soprannominato "Meteorite".

Questa settimana, durante una teleconferenza alla presenza di Vladimir Putin, con i massimi leader militari, il capo delle forze missilistiche strategiche, il generale Sergei Karakayev, ha dichiarato che l'Avangard è operativo e si trova in una base nella regione di Orenburg, nella zona dei monti Urali meridionali.

Putin aveva svelato la presenza dell'arma balistica all'interno dell'arsenale russo durante un discorso alla nazione nel marzo 2018. Lo zar in quell'occasione ci tenne a evidenziare che la capacità di effettuare manovre brusche, da parte del missile verso un obiettivo, avrebbe reso inutile qualunque difesa missilistica. «Si dirige verso il bersaglio come un meteorite, come una palla di fuoco», aveva affermato il leader russo nel 2018.

Avanguard, cos'è e come funziona il nuovo missile ipersonico russo

Avangard è stato progettato utilizzando materiali in grado di resistere a temperature fino a 2.000 gradi Celsius (3.632 Fahrenheit), raggiungibili attravero un volo nell'atmosfera a velocità ipersoniche. I militari hanno affermato che l'Avangard è in grado di volare 27 volte oltre la velocità del suono, ed è inoltre capace di trasportare un'arma nucleare fino a 2 megatoni.

Putin ha affermato che la Russia ha dovuto sviluppare l'Avangard a causa degli sforzi degli Stati Uniti di assemblare un sistema di difesa missilistica deterrente per l'arsenale nucleare russo. All'inizio di questa settimana, Putin ha sottolineato che la Russia è l'unico paese al mondo dotato di armi ipersoniche. Ora la tensione per le sorti della guerra in Ucraina potrebbe raggiungere livelli d'allerta molto pericolosi per gli equilibri internazionali.

