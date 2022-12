Venerdì 16 Dicembre 2022, 13:04

L'incontro viene descritto più o meno così: Herman Gref, amministratore delegato della banca statale russa Sberbank, e Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale, circa un mese prima dello scoppio della guerra in Ucraina hanno visitato la residenza di Putin a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca. Il summit era nato - spiega il Financial Times - per informarlo sulle probabili conseguenze delle sanzioni occidentali. Putin li ha ascoltati, ha ascoltato la presentazione di 39 pagine sulle possibili conseguenze («disastrose») se la guerra fosse cominciata. Stretto alleato di Putin sin dagli anni '90, Gref aveva la reputazione di essere il membro che più degli altri aveva la libertà di esprimere ciò che realmente pensava, anche se non andava incontro ai "gusti" dello zar.

Privately, Russia’s liberal technocrats are horrified by the war in Ukraine.



But instead of breaking with Putin, the technocrats have cemented a role as his enablers, by helping the economy survive western sanctions.



with ⁦@polinaivanovva⁩: https://t.co/ILGVBCQUzg — max seddon (@maxseddon) December 16, 2022

Il dossier a Putin

Nel dossier si avvertiva Putin che «dure sanzioni avrebbero creato il panico sui mercati finanziari e potenzialmente avrebbero riportato l'economia russa indietro di decenni». Il prodotto interno lordo sarebbe potuto diminuire del 30% in due anni e l'inflazione avrebbe costretto la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse al 35%, con un enorme taglio dei redditi. La qualità della vita dei russi potrebbe diminuire del 30 per cento in dollari in due anni. Mentre Gref snocciolava le potenziali conseguenze - spiega il FT - Putin lo ha interrotto e gli ha chiesto cosa avrebbe dovuto fare la Russia in caso di sanzioni pesantissime. «Troppo timidi per mettere in guardia Putin dall'escalation militare, i tecnocrati non avevano una soluzione chiara e non potevano dire a Putin che era possibile un disastro geopolitico. Hanno lasciato l'incontro senza sapere cosa stesse pianificando esattamente Putin o se avesse accettato il loro messaggio», spiega il giornale britannico. Quella risposta che lo zar però si aspettava, non è arrivata. E quel dossier è fallito.

Ucraina, database "intelligenti" e nuove reclute: ecco come (e perché) Putin prepara il nuovo attacco a febbraio

Le reazioni dei tecnocrati

L'incapacità di Putin di ascoltare gli avvertimenti dei tecnocrati li ha devastati. «Non avevo mai visto Gref così. Era completamente in stato di choc», dice un ex dirigente che ha visto Gref nei primi giorni della guerra. «Tutti pensano che questa sia una catastrofe, lui più di chiunque altro».

Poi sono cominciate le sanzioni di Europa e Stati Uniti e a quel punto i tecnici di Putin, nonostante ritenessero che quella di invadere l'Ucraina fosse stata una mossa disastrosa, lo hanno sostenuto e aiutato. E sono andati in soccorso del Cremlino, cercando in tutti i modi di disinnescare la crisi. Invece di rompere con Putin, i tecnocrati hanno cementato il loro ruolo di facilitatori, usando la loro esperienza e i loro strumenti per ammorbidire il colpo delle sanzioni occidentali.

Gli effetti sull'economia

L'economia russa ha evitato le previsioni più drammatiche che gli economisti occidentali - e gli stessi tecnocrati - avevano fatto sull'impatto delle sanzioni, con un impatto sul Pil che quest'anno dovrebbe essere dell'ordine del 3,5-5,5%. I tecnici di Mosca sono stati quindi in grado di salvare l'economia russa. «Il team economico lo ha davvero salvato. Ecco perché li tiene vicini. Se i siloviki avessero avuto il controllo dell'economia, la caduta del Pil sarebbe stata davvero del 10-15 per cento», ha detto un ex alto funzionario russo al FT.